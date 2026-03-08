IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 8/3/2026

Mar 8, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Scuola, 30 milioni per progetti didattici in difesa dell’ambiente
– Microplastiche nello zucchero, oltre mille particelle nelle bustine da bar
– A Genova la raccolta differenziata è un gioco di squadra
– Pianeta Acqua, consegna premio Anter al Sindaco Gualtieri
