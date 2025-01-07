IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 7/9/2025

Set 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Circular Economy Act, l’Ue avvia la consultazione pubblica
– Rinnovato l’impegno globale per il futuro delle Zone Umide
– Crisi climatica, l’80% della popolazione mondiale chiede misure più incisive
– Mare Monstrum: boom di reati ambientali lungo le coste italiane
