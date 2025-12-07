Tg Ambiente – 7/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, superato il primo punto di non ritorno
– Rinnovabili in frenata: -27% nel 2025
– La Sicilia premia i suoi “Custodi dell’Ambiente”
– Industria chimica, il settore accelera sulla sostenibilità
mgg/azn
– Clima, superato il primo punto di non ritorno
– Rinnovabili in frenata: -27% nel 2025
– La Sicilia premia i suoi “Custodi dell’Ambiente”
– Industria chimica, il settore accelera sulla sostenibilità
mgg/azn