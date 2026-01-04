IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 4/1/2026

Di

Gen 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, rivisto lo stop ai motori termici dal 2035
– Transizione verde, al via il programma per le città italiane
– Ambiente, l’anno nero dell’Europa secondo il Wwf
– A Roma un congresso su trasporto aereo e transizione energetica
mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Motori Magazine – 4/1/2026

Gen 4, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 4 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 3, 2026 Raimondo Bovone
Cronaca IN EVIDENZA Video

Tragedia Crans Montana: al Niguarda migliorano le condizioni dei pazienti

Gen 3, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Motori Magazine – 4/1/2026

Gen 4, 2026
TOP NEWS

Tajani “Sei le vittime italiane a Cras Montana, torneranno con volo di stato”

Gen 4, 2026
TOP NEWS

Papa “Assicurare lo stato di diritto inscritto nella costituzione del Venezuela”

Gen 4, 2026
IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 4/1/2026

Gen 4, 2026