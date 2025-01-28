IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 28/9/2025

Set 28, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Un cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna per la transizione energetica
– Energia, al via il nuovo elenco di venditori di gas naturale
– Entro il 2040 un terzo del pianeta rischia la scarsità idrica grave
– “Il Cortile di Francesco”, presente l’Associazione Anter con 60 ambasciatori da tutta Italia
