Tg Ambiente – 26/10/2025

Di

Ott 26, 2025


ROMA /ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Nasce il Registro dei crediti di carbonio: più valore ai boschi italiani
– Lavoro, “green jobs” i più richiesti dalle imprese
– Rifiuti tessili, 840.000 tonnellate finiscono nell’indifferenziato
– “Un albero per la salute”, al via la terza edizione del progetto
mgg/gtr/col

Di

