Tg Ambiente – 24/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Energy Release 2.0, firmato il decreto
– Europa 2050: quattro scenari per un futuro sostenibile
– Un Piano Sociale per il clima per guidare la transizione
– Legambiente: mari caldi e inquinati, serve un piano nazionale urgente
sat/gtr/col
