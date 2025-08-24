IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 24/8/2025

Ago 24, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Energy Release 2.0, firmato il decreto
– Europa 2050: quattro scenari per un futuro sostenibile
– Un Piano Sociale per il clima per guidare la transizione
– Legambiente: mari caldi e inquinati, serve un piano nazionale urgente
