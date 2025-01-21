IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 21/9/2025

Set 21, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Italia-Uzbekistan, rafforzata la cooperazione sulle materie prime critiche
– Il capitale naturale italiano è a rischio
– Sostenibilità, italiani consapevoli ma poco attivi
– Urban Nature: il WWF porta la natura nelle città italiane
