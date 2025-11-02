IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 2/11/2025

Nov 2, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Una proposta di legge per la qualità dell’aria negli ambienti indoor
– Nasce LIFE PolliNetwork: un’alleanza per salvare api e farfalle
– “NauticinBlu”, riparte il progetto di conservazione marina di Marevivo
– 2025, anno nero per le foreste italiane
mgg/azn

