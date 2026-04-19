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Tg Ambiente – 19/4/2026

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Apr 19, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Dall’Ue un bando per il turismo sostenibile
– Nuove semplificazioni per gli impianti geotermici
– Transizione climatica, Italia a due velocità tra Nord e Sud
– Spiagge italiane, boom di mozziconi e plastica
mgg/azn

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