Tg Ambiente – 19/10/2025

ROMA (ITALPRESS)- In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Caricabatterie, nuove regole Ue per ridurre gli sprechi
– Soluzioni innovative per il risparmio e il riuso idrico
– Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico
– #Noncifermanessuno, il tour motivazionale di Luca Abete
mgg/gtr/col
– Caricabatterie, nuove regole Ue per ridurre gli sprechi
– Soluzioni innovative per il risparmio e il riuso idrico
– Svezia, primo Paese al mondo “prescrivibile” dal medico
– #Noncifermanessuno, il tour motivazionale di Luca Abete
mgg/gtr/col