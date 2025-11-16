IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 16/11/2025

Di

Nov 16, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– La transizione ecologica riparte da Rimini
– A Ecomondo il modello circolare Conou per la raccolta e la rigenerazione degli oli usati
– ⁠Le città italiane sono sempre più fragili di fronte alla crisi climatica
– ⁠Anter premia al Senato 20 Comuni italiani
mgg/gtr/col

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Musumeci “Sicilia fondata sul sistema clientelare, chi lo accetta è complice”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Governo, Musumeci “Risultati innegabili e promesse mantenute”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Sbardella “In Sicilia maggioranza coesa, arriveremo a fine legislatura”

Nov 16, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 16/11/2025

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Musumeci “Sicilia fondata sul sistema clientelare, chi lo accetta è complice”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Governo, Musumeci “Risultati innegabili e promesse mantenute”

Nov 16, 2025
IN EVIDENZA

Sbardella “In Sicilia maggioranza coesa, arriveremo a fine legislatura”

Nov 16, 2025