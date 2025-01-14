IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 14/9/2025

Set 14, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Data center strategici per la sostenibilità urbana
– Agritech Innovation: il futuro del cibo si studia in Toscana
– Volontari in azione sul Tevere, rimossi 100 kg di rifiuti galleggianti
– Carovana dei ghiacciai: allarme sulle Alpi italiane
ACLI: news sul Congedo Parentale 2025

Tg Giovani – 14/9/2025

Oktoberfest Cuneo: da giovedì 25 settembre a domenica 12 ottobre nell’Area del Palazzetto

Tg Ambiente – 14/9/2025

Musica: è online ‘Ci baciavamo’, il nuovo singolo del bolognese Guglielmo

ACLI: news sul Congedo Parentale 2025

Tg Giovani – 14/9/2025

