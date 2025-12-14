IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 14/12/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Temperature record nel 2025, l’allarme di Copernicus
– Ue, nuove regole sull’ambiente. Ecologisti in allarme
– Grand Prix Innovation, Milano premia l’innovazione sostenibile
– A Udine un nuovo polo di produzione di biometano
