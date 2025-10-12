IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 12/10/2025

Ott 12, 2025


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente;
– Efficienza energetica, Italia vicina agli obiettivi europei
– Energie rinnovabili, più tutele per i consumatori
– Crisi idrica in Italia, Legambiente: serve una strategia nazionale
– A Firenze un giardino verticale con 16 mila piante
