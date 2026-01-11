IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 11/1/2026

Di

Gen 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, nuove risorse per promuovere progetti a zero emissioni
– Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile
– Crisi climatica: Italia sempre più fragile
– Obesità e crisi climatica, un legame sempre più stretto
mgg/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte, 5.543 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: in provincia 780.000 euro

Gen 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Politica

Von der Leyen “UE al fianco degli iraniani che chiedono libertà”

Gen 10, 2026
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 11 gennaio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Gen 10, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tg Ambiente – 11/1/2026

Gen 11, 2026
TOP NEWS

Musetti sconfitto in finale da Bublik all’Atp 250 di Hong Kong

Gen 11, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Politica

Regione Piemonte, 5.543 milioni di euro per il dissesto idrogeologico: in provincia 780.000 euro

Gen 11, 2026 Raimondo Bovone
Costume & Società Cucina Video

Una tisana con betulla e tarassaco

Gen 11, 2026