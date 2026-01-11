Tg Ambiente – 11/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, nuove risorse per promuovere progetti a zero emissioni
– Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile
– Crisi climatica: Italia sempre più fragile
– Obesità e crisi climatica, un legame sempre più stretto
mgg/azn
– Ue, nuove risorse per promuovere progetti a zero emissioni
– Italia-Albania, intesa bilaterale sul turismo sostenibile
– Crisi climatica: Italia sempre più fragile
– Obesità e crisi climatica, un legame sempre più stretto
mgg/azn