IN EVIDENZA

Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale

Di

Mar 11, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Il futuro della rappresentanza del Terzo Settore e il suo ruolo nella tenuta sociale dell’Italia al centro del convegno “Oltre le appartenenze: il Terzo Settore come pilastro della coesione sociale”. L’incontro, promosso dal senatore Lucio Malan e svoltosi presso Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani al Senato della Repubblica, ha riunito alcune tra le principali organizzazioni del mondo associativo italiano per avviare una riflessione sul ruolo pubblico del Terzo Settore in una fase segnata da profonde trasformazioni sociali ed economiche.
mec/mgg/azn

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: le attività complesse del reparto di Ortopedia e Traumatologia

Mar 11, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Esteri IN EVIDENZA

Iran, Mojtaba Khamenei ferito durante la guerra, ma sta bene

Mar 11, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

L’ambasciatore d’Iran: “Italia ponte di dialogo, ma chiunque aggredisca avrà risposta”

Mar 11, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Pichetto Fratin “Controlli anti speculazioni, no a decisioni sull’onda del panico”

Mar 11, 2026
TOP NEWS

Iran, Meloni “Italia non prende parte a intervento USA e Israele”

Mar 11, 2026
IN EVIDENZA

Terzo settore, al Senato il confronto sul futuro della coesione sociale

Mar 11, 2026
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: le attività complesse del reparto di Ortopedia e Traumatologia

Mar 11, 2026 Raimondo Bovone