SANT’ANGELO DEI LOMBARDI (AVELLINO) (ITALPRESS) – I ministri dell’Interno e della Protezione Civile, Matteo Piantedosi e Nello Musumeci, al Parco della Memoria a Sant’Angelo dei Lombardi per la deposizione di una corona alla Lapide in memoria delle vittime del terremoto del 23 novembre 1980 in Irpinia.

sat