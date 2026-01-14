Terremoto Belìce,Arcivescovo Agrigento “Ritrovarsi per fare e custodire memoria”





MONTEVAGO (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – “Questo è un appuntamento che ormai si ripete da qualche anno, qui in questo luogo, in questa chiesa madre che ha accompagnato la comunità per anni, per anni, fino a quella notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68, che ha segnato un prima e un dopo nella storia di tutto il Belice e di questa comunità”. Così l’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, a margine dell’inaugurazione, in occasione del 58° anniversario del terremoto nella valle del Belìce, della vecchia chiesa Madre di Montevago, restituita alla fruizione pubblica dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione artistica. “E allora ritrovarsi per fare memoria, per ricordare i tanti fratelli e le tante sorelle che qui hanno trovato una nuova nascita, la nascita al cielo e i cui parenti, figli, nipoti hanno ancora viva la memoria. E allora si tratta di custodire questa memoria senza rimanere prigionieri delle nostalgie, ma fare della memoria della Chiesa Madre, dei ruderi, ma anche delle persone, perché poi sono le persone che fanno la Chiesa, che fanno la città”. xq5/vbo/mca1

(Video di Calogero Giuffrida)