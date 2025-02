Terme, Sciacca e Acireale verso la rinascita

MILANO (ITALPRESS) – Restituire alla Sicilia due luoghi dall’indiscutibile valore storico-culturale trasformandoli in perni di un turismo rigenerativo in grado di attrarre visitatori da tutto il mondo. E’ stato presentato alla Borsa internazionale del Turismo di Milano il progetto di riqualificazione e rifunzionalizzazione delle Terme di Acireale e Sciacca; prevede un investimento complessivo di 184 milioni di euro, di cui 90 milioni di cofinanziamento della Regione Siciliana. Il benessere come filosofia di vita è un’altra delle grandi chiavi di lettura dei viaggi di quest’anno, come dimostra anche il successo del Villaggio Thermalia by Federterme a BIT 2025.

