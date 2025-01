Taricani “Per Unicredit presenza sul territorio è fattore di successo”

PALERMO (ITALPRESS) – “L’apertura di questa filiale rientra in un progetto importantissimo in un territorio dove siamo la banca leader di riferimento e questa è la dimostrazione che vogliamo continuare ad esserlo. Il tutto si inquadra anche nel più ampio progetto a livello Italia che stiamo seguendo. Noi ormai da 3-4 anni non chiudiamo più filiali perché riteniamo che la presenza sul territorio e la relazione diretta con i nostri clienti sia il fattore di successo per continuare a fare bene il mestiere della banca”. Così Remo Taricani, Deputy Head of Italy di UniCredit, a margine dell’inaugurazione della nuova filiale di Palermo in via Roma 7. “In Sicilia abbiamo una quota di mercato che è già superiore al 20%, è la regione italiana con la presenza più elevata da parte di UniCredit. Quindi noi ci identifichiamo totalmente con questo territorio. La banca può continuare a crescere in Sicilia se cresce il territorio e quindi noi supportiamo tutti i nostri clienti, imprese e famiglie attraverso una capacità di erogare credito, quest’anno c’è stata una crescita a doppia cifra e continueremo a farlo grazie anche a questa presenza capillare”. xd6/vbo/gtr