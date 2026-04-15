Targa Florio, Midiri “L’Università motore di sviluppo culturale”





PALERMO (ITALPRESS) – “Ancora una volta confermiamo il valore di un’Università che diventa motore di sviluppo culturale, laddove didattica e Terza missione sono strettamente connesse. Quest’anno, al di là dell’evento sportivo che ha una sua valenza e caratterizzazione storica, ci sono una serie di iniziative che vanno dalla pura didattica a una serie di eventi culturali”. Lo ha detto il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, presentando la Targa Florio numero 110, in programma a Palermo e provincia dal 12 al 16 maggio. La manifestazione è frutto di una rinnovata sinergia tra Università di Palermo e Aci Sport: il programma è stato illustrato questa mattina nella sala Carapezza di Palazzo Steri. “Grazie all’aiuto del nostro Sistema museale di ateneo allestiremo presso il Museo dei motori un’importante esposizione sulla logica dei motori ibridi: ci sono poi ampi riferimenti ai Florio, sui quali puntiamo per fare diffusione culturale su questa importantissima famiglia che ha avuto un ruolo storico per Palermo e tutta la Sicilia. Ci saranno anche iniziative di carattere medico: durante le prove sportive effettuiamo test con sensori che applichiamo sul capo e sul collo dei piloti e che danno una serie di informazioni biometriche fondamentali per capire come il corpo reagisce ad accelerazioni, frenate e tutte le sollecitazioni che un evento sportivo passionale come quello automobilistico può comportare”. xd6/vbo/mca1