Tappa a Napoli per “Bicimparo” tra gioco e apprendimento

NAPOLI (ITALPRESS) – Tappa a Napoli, nei quartieri di Scampia e Chiaiano, per il progetto “Bicimparo”. Save the Children, Kinder Joy of moving, la Federazione Ciclistica italiana e la Polizia Stradale hanno dato vita a una giornata all’insegna del divertimento e dell’apprendimento. L’iniziativa attraverso la realizzazione di un tour che coinvolge 19 regioni ha l’obiettivo di incentivare il movimento e il gioco tra bambini e preadolescenti. Il sodalizio tra Ferrero e Save the Children è basato su un approccio educativo di avvicinamento al movimento e allo sport, insieme ad attività ricreative e culturali attraverso Kinder Joy of moving, il progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo.

