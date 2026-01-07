IN EVIDENZA

Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa “Ascoltare tutto il territorio”

Di

Gen 7, 2026


RAGUSA (ITALPRESS) – “Sono convinta anche che un prefetto può far bene soltanto se accompagnato da una squadra composta sia dalle forze di polizia ma anche dagli enti locali, dalle associazioni di volontariato e da tutti gli attori sul territorio, nessuno escluso, l’importante è ascoltare tutti e poi mettere a fattor comune quello che è utile per tutelare le risorse che già abbiamo e se possiamo individuarne anche delle nuove e assicurare una vita serena a chi sceglie Ragusa come propria provincia”. Lo ha detto il neo prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, a margine di un incontro con la stampa. xo5/vbo/mca2



