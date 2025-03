Tangenziale Napoli, Massa “Nuovi mezzi per interventi in emergenza”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Oggi è un giorno di festa, un giorno importante, perché consolidiamo una sinergia con i vigili del fuoco e con le istituzioni locali per importanti obiettivi che sono rivolti alla città di Napoli: la messa a disposizione dei mezzi ci consente di dare immediatezza agli interventi in emergenza sulla tangenziale”. Lo dice l’amministratore delegato di Tangenziale di Napoli, Luigi Massa, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di consegna dei mezzi speciali per il nuovo presidio operativo dei vigili del fuoco sulla Tangenziale di Napoli. “La nostra – spiega Massa – è un’infrastruttura determinante per la mobilità della città di Napoli, ma è anche un’infrastruttura che ha la più alta densità di traffico della nazione: questo intervento ci consente di diventare ancora più celeri e ancora più rapidi per la gestione di emergenze di incidenti, di eventi eccezionali sull’infrastruttura. In particolare, collocare il presidio a Capodimonte, ci consente ancora di più di essere vicini alla città di Napoli, al rione Sanità con la realizzazione di una rampa d’accesso per i mezzi dei vigili del fuoco per la gestione dell’emergenza in un rione tra i più densamente abitati della città e dove le viabilità di accesso sono particolarmente difficoltose. Tangenziale – prosegue Massa – oltre a questi interventi è impegnata nella rigenerazione dell’infrastruttura per renderla sempre più sicura e adeguata alle nuove tecnologie che ci sono messe a disposizione. Guardiamo al futuro, consolidando il presente” chiosa Massa. xc9/vbo/mca2