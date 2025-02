SANREMO (ITALPRESS) – Gianmarco Tamberi racconta l’emozione di calcare il palco dell’Ariston: «Ero tranquillo, poi ho realizzato cosa stavo per affrontare. Non è il mio mondo, ma è stata un’opportunità unica per comunicare qualcosa di importante». Al suo fianco, un compagno d’eccezione: Lorenzo Jovanotti.

xg8/gm/gtr