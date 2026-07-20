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Tajani “Roggero è colpevole, ma giusto chiedere la grazia”

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Lug 20, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Roggero è colpevole, non siamo per la giustizia Far West, non abbiamo mai pensato di candidarlo, non siamo corsi a fargli visita, ma diciamo soltanto che merita il perdono da parte della nostra società per quello che ha vissuto prima della vicenda, lui è colpevole ma va compreso il comportamento e perché lo ha fatto”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un incontro sulla strategia italiana per l’Artico. “Non è un criminale incallito, noi siamo contro la giustizia da Far West – ribadisce – ma riteniamo sia giusto chiedere la grazia, che è ben diverso da dire ‘allarghiamo i confini della legittima difesa’. Non sono assolutamente d’accordo, non sono convinto si debba modificare la legge”.
xb1/ads/azn

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