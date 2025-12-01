IN EVIDENZA

Tajani “Più dei dazi mi preoccupa il rapporto euro-dollaro”

Di

Dic 1, 2025


MILANO (ITALPRESS) – “Per quanto riguarda l’export negli Stati Uniti mi preoccupa, più del 15% di dazi, il rapporto euro dollaro. Se il dollaro continua a decrescere, noi avremo delle difficoltà. Per questo bisogna abbassare il costo del denaro e bisogna fare un quantitative easing, cioè comprare da parte della Banca centrale europea titoli di Stato per avere più liquidità sul mercato e quindi abbassare il valore dell’euro, perché il nostro prodotto possa essere più competitivo quando viene esportato nel mercato americano”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.
xm4/ads/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Mattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sironi “Organizzato sistema di soccorso durante gare sportive”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Energia, Rossi (Assistal) “Norme certe e incentivi strutturali per transizione”

Dic 1, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Mattarella “Mancata difesa comune europea manifesta sue drammatiche conseguenze”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Tajani “Più dei dazi mi preoccupa il rapporto euro-dollaro”

Dic 1, 2025
IN EVIDENZA

Milano-Cortina, Sironi “Organizzato sistema di soccorso durante gare sportive”

Dic 1, 2025
TOP NEWS

Mattarella “Con mancata realizzazione difesa comune Ue drammatiche conseguenze”

Dic 1, 2025