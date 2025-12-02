IN EVIDENZA Politica Video

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Ottime relazioni tra Italia e Mongolia”

Dic 2, 2025
ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo ottime relazioni con questo paese”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in occasione del Forum Imprenditoriale Italia – Mongolia organizzato in collaborazione con ICE Agenzia. “Presto ci saranno dei voli diretti. Anche a livello culturale rafforzeremo la nostra cooperazione. Nel settore dello spazio si può collaborare molto e, anche per quanto riguarda altri settori industriali, i rapporti sono positivi. Stanno crescendo le esportazioni italiane in quel paese. Il business forum dimostra quanto interesse ci sia da parte nostra ad essere presenti in quel mercato e di investire in quel paese, ma anche da parte loro il grande interesse nel fare joint-venture con l’Italia. Ci siamo confrontati su tanti problemi e c’è una identità di vedute”.xl5/sat/mca2

