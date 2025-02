ROMA (ITALPRESS) – “Noi non siamo contrari alla rottamazione delle cartelle, ma consideriamo prioritario il taglio dell’Irpef dal 35 al 33% allargando la base fino a redditi di 60 mila euro. Questo per dare un chiaro segnale al ceto medio italiano che non deve diventare ceto povero”. Lo ha detto il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa.

