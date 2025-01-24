Tajani “Non abbiamo mai lasciato sola l’Ucraina”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “C’è una guerra un corso, certamente l’Ucraina non è disponibile a cedere parti del suo territorio. E’ l’Ucraina soltanto che può decidere se rinunciare a un pezzo di territorio. Mi pare che fino adesso abbia detto assolutamente no”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani nel corso di un punto stampa a New York. “Non li abbiamo mai lasciati soli. Ho partecipato anche ieri a un evento con Zelensky e Zelenska sulla questione dei bambini ucraini sequestrati dai russi. Lavoriamo perché possono essere tutti rilasciati, essere tutti portati a casa”, ha aggiunto in merito all’appello del presidente ucraino.

Fonte video: Palazzo Chigi