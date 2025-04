Il ministro Tajani: “No alle sanzioni UE sul whisky, tutelare il nostro export”

Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa con i giornalisti a Bruxelles dopo l’incontro avuto con il commissario UE al Commercio, Maros Sefcovic.

“Nella lista dell’Unione europea non dovrebbe essere inserito il whisky, cosa che ho ribadito anche oggi a Sefcovic, perché mettere una sanzione sul whisky significa provocare una reazione sull’alcol che noi esportiamo, e sui vini in modo particolare”.“E siccome esportiamo molto più vino di quanto whisky importiamo, sarebbe una scelta perniciosa per noi stessi, una forma di autolesionismo”.lcr/mca1

(Fonte video: ufficio stampa Ministero degli Esteri)