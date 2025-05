Tajani “Lavoriamo insieme alla Croazia per la Via del Cotone”

ZAGABRIA (CROAZIA) (ITALPRESS) – “Abbiamo un piano di azione italiano per l’export, per far fronte alla crisi dell’auto in Germania, per vedere anche cosa succederà negli Stati Uniti, esplorare insieme anche ad altre imprese di paesi amici, non soltanto il mercato interno, ma vedere se ci sono realtà diverse dove poter esportare ed investire”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al Forum imprenditoriale Italia-Croazia, a Zagabria. “Dobbiamo assolutamente evitare guerre commerciali, Stati Uniti ed Europa sono due facce della stessa medaglia – ha aggiunto -. Nel frattempo dobbiamo lavorare insieme ed una delle opportunità che abbiamo insieme riguardo quella che noi chiamiamo la via del cotone, quella che parte dall’India, attraversa Israele e sale verso il nord, attraverso il Mediterraneo. Noi crediamo che il porto di Trieste possa essere il punto terminale o di partenza del corridoio commerciale-infrastrutturale, e naturalmente la Croazia, paese che si affaccia sul mare Adriatico, non può non essere protagonista anche di questa nuova stagione infrastrutturale-commerciale”.

(Fonte video: Farnesina)