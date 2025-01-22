Tajani “Inaccettabili violenze non aiutano la causa palestinese”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Quello che sta avvenendo è veramente incredibile e non ha nulla a che vedere con l’aiuto alla popolazione palestinese”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a New York, a margine delle iniziative per l’80esima Assemblea Generale dell’Onu, commenta gli scontri nelle manifestazioni Pro-Pal in Italia.“Aggredire la polizia, bloccare le stazioni e i porti, le autostrade, sono atti criminali inaccettabili e tutto ciò è veramente deprecabile e non aiuta certamente l’impegno a sostegno del popolo palestinese e a favore della pace. Non si difende la pace con atti di violenza”, ha aggiunto.

xo9/sat/mca1

(video di Stefano Vaccara)