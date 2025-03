Tajani “Difesa europea sogno Berlusconi, è giunto il momento”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) – “Noi siamo sempre stati favorevoli alla difesa

europea”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro

degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine degli

incontri nell’ambito della sua visita ufficiale in Algeria.

“E’ dal 54 che De Gasperi insisteva, poi ci fu il voto contrario

della Francia. Era il grande sogno di Silvio Berlusconi e ora

credo sia arrivato il tempo di dar vita ad una difesa europea per

arrivare poi all’obiettivo finale di un esercito comune”, ha

osservato Tajani. “Ora bisognerà cominciare con il coordinamento

tra le diverse Forze armate, dovremo aumentare le nostre spese

anche per quanto riguarda la Nato, l’obiettivo è quello di

superare il 2% e ovviamente bisognerà scorporare le spese per la

difesa dal patto di stabilità. L’Italia è pronta a fare la sua

parte, siamo convintamente impegnati per dar vita ad una difesa

europea che deve essere il braccio operativo della politica estera

europea”, ha dichiarato il titolare della Farnesina.

abr/gtr

(Fonte video: Farnesina)