Suzuki, ecco i due nuovi modelli GSX-8T e GSX-8TT

MILANO (ITALPRESS) – “Qui alle mie spalle la nuovissima Suzuki GSX-8T, che abbiamo svelato assieme alla sorella TT. La T sta per Titan, perché la Suzuki T500, sia la Titan nel 1970, fu la prima moto di Suzuki importata in Italia ed è sostanzialmente la moto che ha guidato il team di designer che ha sede proprio in Italia nello sviluppo di queste nuove moto, che hanno linee certamente classiche, hanno linee un po’ dal sapore degli anni ‘70, ma in chiave assolutamente moderna”. Lo ha detto il Direttore della divisione Moto e Marine di Suzuki Italia, Paolo Ilariuzzi, a margine della presentazione in anteprima mondiale due nuovi modelli della propria serie 800: la GSX-8T e la GSX-8TT.

