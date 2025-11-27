Suigo “Infrastrutture digitali indispensabili per smart city e inclusione”





ROMA (ITALPRESS) – “Senza infrastrutture digitali è impossibile realizzare smart city e garantire inclusione sociale, offrendo a tutti la possibilità di utilizzare strumenti digitali». Lo ha detto Michelangelo Suigo, direttore Relazioni esterne, Comunicazione e Sostenibilità di INWIT, intervenendo a Futura, Smart City Talks di Urania TV. “Le città devono essere più veloci e più sicure. Possiamo portare un esempio concreto replicabile ovunque: il nostro progetto ‘Roma 5G’, parte di un programma di Roma Capitale, premiata al Barcellona Smart City Expo World Congress 2025 come prima città al mondo per smart city”. “Come INWIT siamo pronti a portare questi progetti anche a Perugia e in Umbria, dove disponiamo di circa 300 torri multi-operatore, che abilitano servizi di connettività essenziali, 4G e 5G”, ha aggiunto.

fsc/gsl

(Fonte video: Urania TV)