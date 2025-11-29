Sud, Sbarra “Costruire condizioni favorevoli ai giovani”

IN EVIDENZA

Nov 29, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Ai giovani bisogna assicurare la libertà di andare, ma anche il diritto di restare e di ritornare. Bisogna concentrare un potente intervento sulle competenze, investire sulla formazione, sulle conoscenze, sulle politiche attive e creare le condizioni perché sia frenata questa azione di mobilità dal Sud verso altre del verso altre aree del paese e dell’Europa. Quindi costruire condizioni favorevoli per i giovani, attraverso investimenti e politiche industriale”. Così Luigi Sbarra, Sottosegretario alle politiche del Sud, a margine del convegno “Connessioni mediterranee”, a Reggio Calabria.
