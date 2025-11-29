Sud, Corazza “Adesso priorità è far rimanere i giovani, non sprecare talenti”

IN EVIDENZA

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “È un momento molto delicato per l’Unione Europea. Dobbiamo investire molto di più per costruire un’autonomia strategica, attuare il piano Draghi. Adesso che il PNRR sta finendo, bisogna creare nuove opportunità per il Sud. L’aspetto infrastrutture strategiche è fondamentale per la nostra sicurezza, per la nostra competitività e per attirare nuovi investimenti nel Sud, una delle aree d’Europa con più potenzialità di crescita. La priorità è far rimanere i giovani, le nuove generazioni qui sono talenti che non ci possiamo permettere di perdere”. Lo ha detto a Reggio Calabria Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, a margine della due giorni “Connessioni Mediterranee – Nuovo bilancio europeo, porti, ponte e politiche per il Sud.
(ITALPRESS).
