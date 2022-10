Successo per l’Alessandria Volley

Se la Coppa Piemonte per il team dell’Alessandria volley doveva rappresentare un banco di prova in vista dell’inizio del campionato di Serie C femminile possiamo tranquillamente dare una inequivocabile risposta: “Esame superato”. Domenica al Palacima di Alessandria è andato in scena il terzo concentramento di questa importante competizione che ha visto l’Alessandria Volley affrontare in un derby provinciale la forte e ben organizzata formazione dell’Ovada pallavolo, 2 a 1 il risultato finale con i parziali di 25/18 20/25 25/12 e in ultima battuta l’Isil Almese team già incontrato nelle fasi finali per la promozione in serie B dello scorso campionato. Quest’ultimo incontro ha visto sul tabellone luminoso segnare il risultato di 2 a 1 a favore del team alessandrino con i parziali di 25/15 26/24 21/25. Al termine del girone di qualificazione il team del presidente Andra La Rosa ha brillantemente conseguito il passaggio al turno successivo grazie a 6 vittorie su 6 incontri disputati, vittorie conseguite grazie a 15 set vinti e soli 3 persi. Pertanto alla luce di questi ultimi risultati possiamo leggere una classifica che vede nelle prime dodici posizioni, posizioni che permettono di staccare il pass per la seconda fase di Coppa Piemonte dell’8 Dicembre, al primo posto l’Alessandria volley, al secondo posto appaiate Lilliput e Chieri e a seguire Venaria, Involley, P.V.B., Vicoforte, A.F. volley, Santena, Cigliano, Almese e Toplay. In questo terzo concentramento roster al completo per il team guidato da coach Marco “Jus” Ruscigni ad esclusione per infortunio del centrale Arianna Bernagozzi ma presente in panchina e comprendente gli opposti Francesca Oberti e la capitana Romina Marku, i liberi Arianna Ferrari e Chiara Cazzulo, al palleggio Giulia Ponzano e Silvia Rinaldi, nel ruolo di centrali Martina Fracchia, Valentina Soriani e Alessia Falocco, gli attaccanti Alice Giacomin, Matilde Furegato ed Elisa Marku. In panchina a completare lo staff del team alessandrino Giorgio Oberti allenatore in seconda e preparatore atletico, lo scoutman Paolo De Mgistris, i Team Manager Marco Bernardelli e Simone Ponzano, il medico sociale Dott. Francesco Mele e il massofisioterapista Antonio Aita.

Di fronte ad una bellissima, numerosissima e assordante tifoseria, tra quest’ultima anche l’Assessore Vittoria Oneto, e con la presenza di tutto lo staff dirigenziale e tecnico ha avuto inizio il primo incontro tra le locali e l’Ovada pallavolo. Incontro molto avvincente e combattuto. Nel primo parziale si è visto il team locale condurre sempre ma con margini altalenanti e seguita nel finale, sul punteggio a favore di 19 a 18 ecco la classica zampata finale con 6 punti consecutivi e set vinto. Secondo set con le alessandrine a commettere troppi ed insoliti errori, andamento del set molto randomico e parziale ovadese di 25 a 20. Nella terza frazione un monologo di Fracchia e compagne che con un filotto di ben 10 punti finali portano a casa il set e 2 punti in dote alla classifica che le avvicina alle prime posizioni. E siamo alle battute finali di questo girone di Coppa e la partita è da prendere con le giuste cautele e attenzioni. L’Isil Almese temibile, ben impostato e quadrato che già lo scorso campionato ha dimostrato il suo valore. Primo set, come dice il punteggio finale di 25 a 15 dominio assoluto delle locali che con ottime trame di gioco, sicurezza e determinazione conquistano quel punto in classifica che le permette di raggiungere la testa della classifica in coabitazione con il Lilliput e il Chieri. Seconda frazione ben giocata da entrambe le squadre con fasi alterne nel punteggio fino al 19 pari e da quel momento è stato un finale set palpitante con vantaggi a fasi alterne fino al 24 a 24. Su questo punteggio un preciso e potente attacco ed un muro vincente hanno consegnato anche il secondo set a Marku e compagne e soprattutto altro punto in classifica che ha sancito il primato in solitaria. Terzo set appannaggio dell’Almese che non si arrende e alla ricerca di quel punto che le possa consacrare nelle 12 formazioni che avranno accesso alla seconda fase di Coppa Piemonte. Punto che conquistano al termine di un set combattuto e ben giocato.

Per la Coppa Piemonte appuntamento all’8 dicembre per la seconda fase a mini gironi che concederanno il pass alle final four. E domenica 9 ottobre in trasferta a Novara prima giornata del campionato di serie C alle ore 18,00, gara trasmessa in diretta su facebook alla pagina Alessandria volley.

“Erano 2 partite complicate e ne eravamo consapevoli. In settimana abbiamo lavorato bene per raggiungere l’obiettivo di conquistare 4 punti che ci avrebbero permesso di raggiungere la vetta della classifica e accedere alla seconda fase. Così è stato perché abbiamo messo in campo quella sana cattiveria agonistica che ci ha permesso di fare questo grande passo frutto del lavoro svolto consapevoli che dall’anno scorso stiamo facendo una crescita pazzesca e speriamo di poter continuare su questa strada per far bene sia nelle fasi successive di Coppa che in Campionato” queste le parole a fine partita della capitana Romina Marku che ricordiamo è un prodotto del fiorente vivaio alessandrino diretto dal D.T. Massimo Lortta. E noi possiamo solo concludere con un NEVER GIVE UP.