IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Di

Set 4, 2025


MILANO (ITALPRESS) – La sostenibilità è ormai parte integrante del vocabolario quotidiano degli italiani, ma tra il dire e il fare resta ancora un divario significativo. A raccontarlo è il nuovo studio realizzato da Fondazione PwC Italia in collaborazione con JTI Italia e Arel, presentato a Milano. Attraverso un’indagine condotta su un campione rappresentativo di oltre mille italiani il report esplora le pratiche quotidiane, le opinioni e le aspettative dei cittadini, evidenziando un divario significativo tra consapevolezza e azione.
f28/mgg/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brosio “Da Mediaset silenzio assordante”

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Fede, Brachino “Emilio è stato il nostro maestro”

Set 4, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

D’Ascola nuovo presidente Cassazione, congratulazioni Mattarella

Set 4, 2025
TOP NEWS

Studio Pwc-Jti-Arel su sostenibilità, divario tra percezione e realtà

Set 4, 2025
TOP NEWS

Cdm approva la riforma sulla responsabilità del personale sanitario

Set 4, 2025
IN EVIDENZA

Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

Set 4, 2025