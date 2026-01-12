IN EVIDENZA

Strada intitolata a Biagio Conte a Palermo, Lagalla "Mantenere vivo suo esempio"

Gen 12, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “Un’ulteriore doverosa affermazione di un rapporto straordinario e forte che il nome e il ricordo di Biagio Conte ha con la città di Palermo. Non a caso è stata intitolata questa strada che introduce a una delle roccaforti dell’altruismo e della benemerita attività di questo grande personaggio. In questa logica è chiaro che la città resta vicina ai bisogni degli ultimi e proprio attraverso questo alla missione. Le grandi figure compiono sempre il loro dovere e segnano un tempo. Ogni tempo ha le sue difficoltà, quindi l’importante è mantenerne vivo l’esempio e perpetuarne la testimonianza, cose che la missione continua a fare nel segno e nella volontà che avrebbe voluto Biagio”. Le parole del Sindaco Roberto Lagalla in occasione della cerimonia di intitolazione del tratto di strada di via Tiro a Segno compreso tra Corso dei Mille e via Archirafi a Fratel Biagio Conte in occasione del terzo anniversario della scomparsa. xi6/vbo/mca1

