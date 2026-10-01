Strada “Dalle istituzioni europee doppio standard sui crimini di guerra”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il doppio standard delle istituzioni europee è quello che mina la nostra credibilità agli occhi di tutto il mondo”. Lo ha dichiarato l’eurodeputata del Partito Democratico Cecilia Strada in un’intervista al Parlamento europeo di Bruxelles, in merito all’operato delle istituzioni europee all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. “Se l’Europa vuole recuperare la sua funzione, dev’essere senza ambiguità ferma nel condannare le violazioni del diritto e dei diritti da qualunque parte arrivino: che sia Putin, che sia Trump, che sia Netanyahu”, ha poi aggiunto.

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