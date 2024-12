Stellantis, Salvini “Disgustoso quello che sta succedendo”

MILANO (ITALPRESS) – La vicenda di Stellantis, dopo le dimissioni dell’AD Carlos Tavares, “è disgustosa. Quello che sta accadendo è semplicemente disgustoso”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro dei trasporti Matteo Salvini a margine dei Transatlantic Awards in corso a Milano. “Da italiano sono offeso dalla gestione degli Elkann e dalle cifre che si stanno leggendo a proposito della fuga dell’ex amministratore delegato – ha ribadito Salvini – Conto che rendano conto al Parlamento e ai cittadini di come hanno speso, evidentemente male, i soldi che gli italiani hanno dato a questa che una volta era una grande azienda italiana negli anni”. Per il ministro, quello di Stellantis è “un tracollo economico, peraltro preannunciato grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles”. Una vicenda “con una persona che rischia di chiudere fabbriche, licenziare migliaia di dipendenti e

va via con un bottino di decine di milioni di euro, con degli azionisti che non riesco a commentare”. “Qualunque impresa al mondo dovrebbe rendere conto del denaro pubblico che ha incassato e che ha evidentemente sperperato. È veramente uno spettacolo imbarazzante”, ha concluso Salvini.

