Stellantis, Bombardieri “Serve un tavolo con governo e parti sociali”

ROMA (ITALPRESS) – “Al governo chiediamo di definire una linea di politica industriale che sia degna di questo nome, di intervenire sul costo dell’energia e costringere Stellantis a sedersi al tavolo con governo e parti sociali per definire il futuro non solo di Stellantis, ma dell’industria metalmeccanica di questo Paese”. Così il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, in occasione della manifestazione dei lavoratori di Stellantis a Roma. “Il mondo del lavoro chiede stabilità, certezza e lavoro. Invece in questo periodo registriamo cassa integrazione, licenziamenti e chiusura degli stabilimenti. Chiediamo a Stellantis di impegnarsi per mantenere in Italia gli stabilimenti, aumentare la produzione e arrivare a 1 milione di autoveicoli prodotti”, aggiunge.

xb1/sat/mrv