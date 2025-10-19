Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”





WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un grande ringraziamento all’Italpress da parte degli azionisti del gruppo Menarini, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti. Questo premio per noi è molto importante perché ricevuto negli Stati Uniti: proprio qualche anno fa abbiamo acquisito un’azienda che era quotata al Nasdaq e che ora è 100% Menarini, azienda che si occupa di oncologia e che siamo riusciti ad acquisire e a portare avanti anche grazie all’aiuto di un grande board e del nostro CEO Elcin Barker Ergun”. Lo ha detto Valeria Speroni Cardi, membro dell’executive team Menarini Group e direttore della comunicazione, che ha ritirato l’Italpress Award a Washington per il Gruppo Menarini.

abr/mrv/xp6/gtr