IN EVIDENZA

Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”

Di

Ott 19, 2025


WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Un grande ringraziamento all’Italpress da parte degli azionisti del gruppo Menarini, Lucia e Alberto Giovanni Aleotti. Questo premio per noi è molto importante perché ricevuto negli Stati Uniti: proprio qualche anno fa abbiamo acquisito un’azienda che era quotata al Nasdaq e che ora è 100% Menarini, azienda che si occupa di oncologia e che siamo riusciti ad acquisire e a portare avanti anche grazie all’aiuto di un grande board e del nostro CEO Elcin Barker Ergun”. Lo ha detto Valeria Speroni Cardi, membro dell’executive team Menarini Group e direttore della comunicazione, che ha ritirato l’Italpress Award a Washington per il Gruppo Menarini.
abr/mrv/xp6/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Ambasciatore Peronaci “Storia Italia-Usa si proietta nel futuro”

Ott 19, 2025
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Arredamento: i dettagli vintage che riportano l’anima nelle case moderne

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Mulè “Contro Ranucci un attentato costituzionale”

Ott 19, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Ambasciatore Peronaci “Storia Italia-Usa si proietta nel futuro”

Ott 19, 2025
Attualità Costume & Società IN EVIDENZA

Arredamento: i dettagli vintage che riportano l’anima nelle case moderne

Ott 19, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA

Speroni Cardi “Italpress Award importante perché ricevuto in Usa”

Ott 19, 2025
IN EVIDENZA

Mulè “Contro Ranucci un attentato costituzionale”

Ott 19, 2025