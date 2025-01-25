IN EVIDENZA

Spalletti “L’avventura in Nazionale mi martella in testa”

Di

Set 25, 2025


AREZZO (ITALPRESS) – “In questo momento l’esperienza con l’Italia mi sta martellando forte in testa. Sinceramente parlando non mi sono posto l’obiettivo di doverla dimenticare, si accetta tutta”. Lo ha dichiarato l’ex commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, intervenuto a margine del Festival della Letteratura sportiva ad Arezzo, dove ha presentato la sua autobiografia “Il paradiso esiste, ma quanta fatica”. “Si accetta il dolore che ti dà. Non è andata come volevo, però poi voglio riconoscermi quello che è stato l’impegno che ho messo. Ora bisogna lasciare un po’ di tempo e si accetta il dolore che fa”.
pia/ari/gtr
(ITALPRESS)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Spalletti “L’Italia andrà al Mondiale, deve andarci”

Set 25, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente ucraino Zelensky: “Pronto a dimettermi se arriverà la pace”

Set 25, 2025
IN EVIDENZA Politica Video

Meloni all’ONU: “Sui migranti decisioni ideologiche da magistrati politicizzati”

Set 25, 2025

Ti sei perso...

TOP NEWS

Torna Fitwalking for AIL per sostenere ricerca e pazienti ematologici

Set 25, 2025
IN EVIDENZA

Spalletti “L’Italia andrà al Mondiale, deve andarci”

Set 25, 2025
IN EVIDENZA

Spalletti “L’avventura in Nazionale mi martella in testa”

Set 25, 2025
Sport

Tennis: debutto agevole per Sinner a Pechino, 6-2-6-2 a Cilic

Set 25, 2025