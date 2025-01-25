Spalletti “L’avventura in Nazionale mi martella in testa”





AREZZO (ITALPRESS) – “In questo momento l’esperienza con l’Italia mi sta martellando forte in testa. Sinceramente parlando non mi sono posto l’obiettivo di doverla dimenticare, si accetta tutta”. Lo ha dichiarato l’ex commissario tecnico della nazionale italiana Luciano Spalletti, intervenuto a margine del Festival della Letteratura sportiva ad Arezzo, dove ha presentato la sua autobiografia “Il paradiso esiste, ma quanta fatica”. “Si accetta il dolore che ti dà. Non è andata come volevo, però poi voglio riconoscermi quello che è stato l’impegno che ho messo. Ora bisogna lasciare un po’ di tempo e si accetta il dolore che fa”.

