Spada “Politica dei dazi è assolutamente sbagliata”

MILANO (ITALPRESS) – “Ritengo che i disavanzi sulle bilance commerciali, che sono frutto di scelte che sono state fatte nel tempo, quindi di deindustrializzare il Paese di alcune attività che sono state definite, quelle magari meno core dagli Stati Uniti, per mantenere quelle legate all’Hi-tech, ha dato questo sbilanciamento sulla bilancia commerciale. Oggi riequilibrarla con i dazi, a nostro avviso, è assolutamente sbagliato, perché certe produzioni ormai sono fuori dagli Stati Uniti. Anzi, nel medio-lungo periodo io ritengo che queste misure vadano a penalizzare ancora di più non i Paesi che vendono prodotti e che possono diversificare su altri mercati, ma gli americani stessi che si troveranno soprattutto nelle classi meno ambienti a pagare dei prezzi molto più alti dovuti ai dazi”. Lo ha detto il presidente di Assolombarda Alessandro Spada a margine dell’evento “The art of the international deal. Preparing for a new trade era” a Milano per discutere degli imminenti dazi sull’Europa annunciati dal presidente americano Donald Trump. xh7/vbo/mca1/gtr