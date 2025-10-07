IN EVIDENZA

Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”

Di

Ott 7, 2025


ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un salto tecnologico senza precedenti perché abbiamo dato un’accelerazione alla tecnologia dello spazio e alla produzione di satelliti”. Lo ha affermato l’Amministratore Delegato di Leonardo, Roberto Cingolani, in occasione dell’inaugurazione della Space Smart Factory di Thales Alenia Space, al Tecnopolo Tiburtino di Roma. “Dobbiamo inserirci nel mercato internazionale come uno dei player di riferimento – ha aggiunto -. Questa factory avrà la capacità di produrre due satelliti alla settimana. È una scommessa enorme. Ci stiamo investendo grandi risorse ed è molto promettente”. xl5/vbo/mca1

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Cingolani “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Occhiuto bis in Calabria “Riprendiamo da dove eravamo rimasti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Orlando “Immunità Salis schiaffo forte del Parlamento Ue a Orban”

Ott 7, 2025

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Cingolani “Come Paese dobbiamo tutelare il futuro dei nostri figli”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Space Smart Factory, Cingolani “Salto tecnologico senza precedenti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Occhiuto bis in Calabria “Riprendiamo da dove eravamo rimasti”

Ott 7, 2025
IN EVIDENZA

Orlando “Immunità Salis schiaffo forte del Parlamento Ue a Orban”

Ott 7, 2025