IN EVIDENZA

Spacciavano droga nel napoletano, 5 arresti

Di

Ott 28, 2025


NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri dei Nucleo Investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di cinque persone. Sono accusate di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e detenzione ai fini di spaccio, aggravata dall’essere composta da più di dieci persone e detenzione ai fini spaccio. I cinque, facenti parte della medesima organizzazione criminale, come ricostruito dalle investigazioni svolte, hanno operato, dal gennaio 2019 al maggio 2020, nell’area della città Metropolitana di Napoli, nell’hinterland partenopeo e casertano.

pc/mca2
Fonte video: Carabinieri Napoli

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

In Italia cresce l’attenzione sulle malattie infettive tropicali

Ott 28, 2025
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Azienda Zero: da Madrid in visita all’elisoccorso di Alessandria e alla Centrale Operativa 118

Ott 28, 2025 Raimondo Bovone
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Martedì 28 ottobre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Ott 27, 2025 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

TOP NEWS

Tajani “Interventi sul ceto medio, ora l’impegno con l’Africa”

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Lupi “Servono interventi per la casa e detrazioni su libri di scuola”

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Cinque Kg di cocaina nascosti nel doppiofondo dell’auto, arrestato nel milanese

Ott 28, 2025
TOP NEWS

Scoperta frode di 5 milioni su incentivi pubblici agli impianti fotovoltaici

Ott 28, 2025